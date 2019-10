Lily | morta a 3 anni mentre era in vacanza con i genitori | “Forse uccisa dal paracetamolo”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Indagini in corso sulla morte diGibson, bimba inglese di 3decedutaera incon iin un resort a quattro stelle in Turchia. Alla piccola, che aveva un principio di ittero, sarebbe stata prescritta una dose eccessiva di paracetamolo dai medici locali che sarebbe risultata fatale per il suo fegato.