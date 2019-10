Il display di Huawei Mate X presenta un particolare polimero che fa la differenza

Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda il Samsung Galaxy S10+ : A caratterizzare Huawei Nova 6 5G per quanto riguarda il design dovrebbe essere un ampio display con un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera L'articolo Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda il Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

display sempre attivo su device Huawei ed impatto sulla batteria : chiarimenti ufficiali : Ci sono alcune funzionalità che toccheremo con mano a bordo di smartphone Huawei e Honor solo nel momento in cui sarà disponibile l'aggiornamento con EMUI 10, al punto che dopo l'annuncio riportato sulle nostre pagine nella giornata di ieri, in tanti si aspettano ulteriori segnali concreti dal produttore. Allo stesso tempo, ci sono altri plus già oggi disponibile ed il cui potenziale è forse poco conosciuto dagli utenti in questione. Vedere per ...

Il foro nel display potrebbe arrivare nei tablet con Huawei MediaPad M7 : Huawei MediaPad M7 dovrebbe essere lontano dal lancio, ma dalle prime immagini si fa già notare: potrebbe essere il primo tablet Android con fotocamera anteriore integrata in un foro del display. L'articolo Il foro nel display potrebbe arrivare nei tablet con Huawei MediaPad M7 proviene da TuttoAndroid.

Huawei e Honor Come abilitare Always On display su smartphone : Proprio Come i dispositivi Samsung Galaxy, anche i telefoni Huawei sono dotati della funzione Always On Display in grado di visualizzare vari dettagli delle informazioni nella schermata principale.

OnePlus non teme di avere i problemi di Huawei e spiega perchè il suo display a 90 Hz è migliore di quello a 60 Hz : In occasione del lancio di OnePlus 7T Pro Carl Pei, CEO del produttore cinese, ha commentato l'attuale situazione tra il governo statunitense e Huawei L'articolo OnePlus non teme di avere i problemi di Huawei e spiega perchè il suo display a 90 Hz è migliore di quello a 60 Hz proviene da TuttoAndroid.

Rivoluzionario smartphone Huawei il 17 ottobre - tutto sotto il display? : Un nuovo smartphone Huawei è in arrivo tra 6 giorni esatti. L'annuncio di una nuova presentazione prevista per la prossima settimana è giunto solo poche ore fa. C'è assoluto mistero sul modello che sarà lanciato al pubblico ma sulla base degli inviti al keynote possiamo naturalmente dedurre qualche indizio. La prima cosa da dire è che per il nuovo appuntamento hi-tech, l'azienda cinese ha scelto Parigi dunque l Europa. Come visibile in ...

Fotocamera da 48 MP e display edge-to-edge : ecco il Huawei Enjoy 10 secondo TENAA : I rumor sul nuovo Huawei Enjoy 10 mostrano uno smartphone molto curato con display da 6,39 pollici L'articolo Fotocamera da 48 MP e display edge-to-edge: ecco il Huawei Enjoy 10 secondo TENAA proviene da TuttoAndroid.

Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro - che sarà invece destinato a HONOR V30 : Secondo le ultime indiscrezioni Huawei Mate 30 e 30 Pro avranno un normale schermo a 60 Hz: i 90 Hz arriveranno solamente su HONOR V30. L'articolo Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro, che sarà invece destinato a HONOR V30 proviene da TuttoAndroid.