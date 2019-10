Battlefield V Anno 2 Edition disponibile da oggi

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 31 ottobre 2019) E’ tutto è pronto per l’appassionante esperienza di guerra totale in. Questa speciale nuova edizione include la versione base del gioco, l’arsenale completo, i veicoli e gli equipaggiamenti disponibili nei precedenti capitoli di Venti di Guerra.arriva! Dopo il lancio didel Capitolo 5: Guerra del Pacifico, che mette in scena le storiche mappe come Iwo Jima e Pacific Beach, è finalmente arrivato il momento perfetto per i nuovi giocatori di unirsi alla battaglia e, per i veterani di, di arruolarsi nuovamente. 17 armi principali: lepotenti armi da fuoco tanto attese in Venti di Guerra, tra cui Boys AT Rifle, Model 38, ZK-383, e molte altre. 4 veicoli: nuovi mezzi pesanti e attrezzate tra cui il distruttore di carri armati Archer e altri tre veicoli ...

