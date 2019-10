Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Si è completato il secondo turno deldidi tennis: giornata interessante quella odierna in ottica qualificazione alle ATP Finals. Degli undici tennisti in corsa per gli ultimi due posti a disposizione, festeggia, senza scendere in campo, il tedesco Alexander Zverev, che stacca il pass per l’ultimo atto stagionale grazie alle numerose sconfitte degli avversari diretti. Restano così ina giocarsi l’ultimo slot libero: non è più padrone del suo destino Matteo, sconfitto in serata dal transalpino Jo-Wilfried Tsonga per 6-4 6-3. Il romano deve sperare che il francese Gael Monfils, oggi vittorioso sul connazionale Benoit Paire per 6-4 7-6 (4), non raggiunga le semifinali, e che il vincitore del torneo non sia uno tra l’elvetico Stan Wawrinka (battuto Marin Cilic 7-6 (3) 7-6 (5) in apertura) e l’australiano Alex de Minaur ...

SportRepubblica : Tennis, Masters 1000 Parigi: Fognini esce e dice addio alle Atp Finals di Londra. Fuori anche Berrettini, che però… - zazoomblog : Masters 1000 Parigi-Bercy 2019: i risultati del 30 ottobre. Fuori Berrettini in quattro ancora in corsa per l’ultim… - zazoomblog : Tennis Masters 1000 Parigi-Bercy 2019: Matteo Berrettini esce subito di scena Tsonga vola agli ottavi di finale e s… -