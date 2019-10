Manovra | Di Maio annuncia | “Legge di Bilancio chiusa | siamo soddisfatti ma la

Radio Radicale "vittima sacrificale" della Manovra? La proposta Di Maio fa discutere : Il capo politico del Movimento 5 stelle rilancia la proposta di cambiare la destinazione degli 8 milioni di euro all'anno...

Manovra - Di Maio : “Intese da trovare su partite Iva”. E rilancia polemica sui fondi a Radio Radicale : Sulla legge di bilancio “dobbiamo fare ancora dei passi avanti, non c’è ancora l’accordo sulle partite Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Oggi ci sarà spero l’ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla in Parlamento”. A dirlo Luigi Di Maio parlando con i cronisti in Senato, che poi rilancia il tema dei fondi a Radio Radicale: “Ci sono di nuovo otto milioni ...

Manovra - Conte : “Oggi chiudiamo”. Ma Di Maio solleva i temi partite Iva e Radio Radicale : Si tratta ancora sulle partite Iva. Mentre si iniziano a definire anche i dettagli della prima Manovra giallorossa, l’ultimo miglio sembra essere la difesa di professionisti, autonomi e piccole imprese, diventata cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle che punta a mantenere inalterata la flat tax al 15% introdotta quando erano al governo con la Lega. Di questo si discuterà nel vertice di maggioranza convocato alle 15.30 a Palazzo Chigi per ...

Rischio voto - tregua sulla Manovra : Conte e Pd frenano Di Maio : La ricreazione è finita, ma la campanella non l'ha suonata Giuseppe Conte ma ciò che ieri, a margine del vertice di maggioranza, raccontavano coloro che poche ore prima avevano...

Manovra - iniziato il vertice di maggioranza : Conte riunito con Di Maio e Franceschini : A due giorni dalla sconfitta in Umbria, la maggioranza di governo torna a sedere attorno a un tavolo. Lo fa a Palazzo Chigi dove è in corso il vertice sulla legge di bilancio. La riunione sulla Manovra è presieduta dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, affiancato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Sono presenti per il Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro, e il ...

Elezioni Umbria - ora scatta l'assedio a Di Maio. E lui : battaglia sulla Manovra : Finito al tappeto, Luigi Di Maio reagisce con la forza della disperazione. Con il Movimento ridotto in Umbria al 7,4% (un anno e mezzo fa lì aveva raccolto il 27%) e la base e gli eletti...

Manovra - la canzone di Crozza-Di Maio : “Luglio - posticipo il contante perché non voglio i pos… ahi ahi ahi ahi” : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Di Maio commenta lo slittamento in estate dell’abbassamento del tetto del contante e dell’obbligo del Pos e conclude cantando sulle note di “Luglio, col bene che ti voglio”: “Luglio posticipo il contante perché non voglio il pos. Ahi Ahi Ahi Ahi. Votano in tutte le regioni e io mi cxxo addoss. Ahi Ahi Ahi Ahi. Ci sei tu, o mio elettore..solo tu che sei ...

Umbria - elezioni : Conte - Di Maio e Zingaretti insieme. Il premier : «La Manovra è redistributiva» : E alla fine foto fu. Non è quella di Vasto (Vendola-Bersani-Di Pietro), né quello di piazza Santi Apostoli con Prodi. E' la foto di Narni, quella che immortala il nuovo...

Pensioni e Manovra 2020 - Di Maio (M5S) : 'Sicuramente ci sarà qualcosa in più' : Prosegue l'accesa dialettica tra governo e sindacati in merito al testo della nuova legge di bilancio 2020 ed all'accoglimento delle rivendicazioni avviate dalla piattaforma sindacale sul nodo delle Pensioni e sugli altri punti considerati come fondamentali. Sul punto, finora, il confronto avvenuto attraverso diversi tavoli non sembra aver dato i risultati sperati, anche se le parti continuano a dialogare alla ricerca di una soluzione ...

Di Maio : "Spiegheremo la Manovra in un evento con gli alleati". Ecco gli invitati : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha anticipato l’organizzazione di un evento elettorale assieme agli alleati di governo per spiegare nel dettaglio i contenuti della legge di bilancio. "Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli ...

Manovra - Di Maio : “Stiamo lavorando a un evento in Umbria con Conte - Zingaretti e Speranza per spiegare i dettagli” : “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli la Manovra“. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una visita al cantiere della Terni-Rieti. “Inviteremo anche il presidente Giuseppe Conte – ha aggiunto -, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro ...

