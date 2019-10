La gamma Google Pixel 3 e 3a sta per ricevere una feature molto attesa

Google Pixel 4 è lo smartphone top di gamma compatto che innova sul software : Il nuovo smartphone Pixel 4 di Google si conferma, alla prova dei fatti, un prodotto con prestazioni da top di gamma, capace di soddisfare le esigenze degli appassionati di fotografia e con molte novità sul fronte del software. Ciliegina sulla torta sono maneggevolezza e trasportabilità, dovute alle dimensioni compatte. Peccato per l’autonomia, che non è impeccabile, per la mancanza della presa jack per le cuffie e per la memoria non ...