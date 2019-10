Dylan Dog sposa Groucho | “Non è uno scherzo | non è una gag | non è un escamotage | è un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)Dog. La lieta notizia la diffonde Roberto Recchioni, direttore e curatore della collana del detective dell’incubo, in una lunga intervista a Repubblica. Recchioni, che ovviamente fa le veci del deus ex machina Tiziano Sclavi, anticipa un po’ di dettagli che verranno disegnati e raccontati nei prossimi sei numeri (401-406) di Dyd. Tra questi il matrimonio tra il celebre detective in camicia rossa e giacca nera e il suo storico assistente con sigaro e baffoni.è uno, non è una gag, non è un: è un matrimonio d’amore”, specifica Recchioni. Secondo quanto riportato da Repubblica nell’album con le nozze dei due protagonisti del fumetto c’è un invitato che pone una domanda: “Ma lapuò avere i baffi?”. E il mitico ispettore Bloch risponde: “Lapuò avere quello che vuole”. “ha sempre preso posizione in maniera molto precisa: non c’è ...

