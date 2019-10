Salvini | Conte riferisca su consulenza Prima si vota meglio è

Inchiesta Financial Times - Salvini : “Su Conte tante ombre - non si può andare avanti così” : Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5, attacca il presidente del Consiglio Conte sul caso sollevato dal Financial Times e sul presunto conflitto d'interesse: "Sono ormai tante le ombre - servizi segreti, Russiagate, adesso i rapporti con il Vaticano, alcune consulenze, le parcelle comuni con altri avvocati -, non si può andare avanti così".Continua a leggere

Salvini : "Il Conte bis non andrà lontano" : Il leader leghista Matteo Salvini, forte dei risultati ottenuti in Umbria dalla coalizione del centrodestra e in particolare proprio dalla Lega, va all'attacco del nuovo esecutivo di Giuseppe Conte composto dalle due forze sconfitte alle regionali umbre, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.Dopo i primi commenti a caldo in nottata, Salvini è stato ospite questa mattina di Radio24:Non è un governo che rappresenta il popolo italiano. ...

Umbria galvanizza centrodestra - Salvini mira sul Governo e attacca Conte. Di Maio? “Non si torna indietro” : Cita Vasco in apertura ("una splendida giornata"), non nomina mai Vincenzo Bianconi, il candidato 'civico' di Pd-M5s che, dopo l'ammissione della sconfitta e gli auguri di buon lavoro alla Tesei, sceglie il low profile e trascorre la giornata in famiglia, a Castelluccio. Ma c'è un nome che più di tutti ricorre nelle parole di Matteo Salvini e non è quello dell'ex alleato Luigi Di Maio bensì quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ...

Conte : «L’Umbria? Non pesa sul governo» E Renzi : foto di gruppo una genialata Trionfo Salvini : cosa ci dice il voto - I dati : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

Elezioni Umbria - Conte : "Il Governo va avanti"<br>Salvini e Meloni all'attacco : "Ho il sole, il cielo, il mare…". Il Premier ha risposto così, citando il brano Meraviglioso di Domenico Modugno, ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse messo in discussione dopo il risultato elettorale nelle regionali dell'Umbria. Poi, successivamente, Conte ha articolato meglio il suo pensiero: "Sono tranquillo, è un test regionale, a Tesei faccio le mie congratulazioni e auguri di lavorare al meglio per la comunità umbra, che ...

Governo - Salvini attacca Conte : “Se inchiesta del Financial Times vera - dimissioni in tre minuti” : “In democrazia conta il voto, non ci sono spallate. Se quello che scrive il Financial Times fosse solo parzialmente vero in qualsiasi Paese ci sarebbero le dimissioni tre minuti dopo“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Perugia,nella conferenza stampa sul voto in Umbria, in riferimento all’inchiesta del FT su un presunto conflitto d’interessi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, ...

Regionali Umbria - la rivincita di Matteo Salvini : e adesso trema Giuseppe Conte : La Lega trionfa col 37 per cento nella ex regione rossa, Tesei prevale con venti punti di distacco. In discussione anche tutta l’intera catena di comando giallorossa: dal segretario del Pd Zingaretti al capo dei Cinque stelle Di Maio Regionali Umbria, la strana alleanza tra le debolezze di Pd e Movimento 5 Stelle "

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

