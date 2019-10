Rifiuti | M5S | ' riforma presa in giro di Musumeci | ci opporremo a ddl'

Toscana - dallo stop agli impianti all’impegno sull’economia circolare : l’accordo per le Regionali tra Pd-M5s passa dall’asse sui Rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...

Rifiuti : discariche Oikos in Sicilia - M5S chiede chiarimenti al governo : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Fare chiarezza sulle discariche della Oikos a Motta, in provincia di Catania. E’ la richiesta avanzata dalla deputata del M5S Simona Suriano con una interrogazione ai ministri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione. In particolare Suriano ha chiesto di accertare “eventuali contaminazioni inquinanti e potenzialmente dannose per i cittadini, l’apertura di un tavolo ...

Rifiuti : allarme M5S - ‘all’Ecox di Termini Imerese quantità superiori a consentito’ : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – Rifiuti “senza limiti” nell’impianto Ecox di Termini Imerese, in provincia di Palermo. A lanciare l’allarme è il M5S che oggi ha incontrato una delegazione di imprenditori della zona industriale. “L’impianto di compostaggio della Ecox sta abbancando quantità di Rifiuti organici superiori a quelle consentite – affermano i deputati all’Ars Giampiero Trizzino ...

Rifiuti : allarme M5S - ‘all’Ecox di Termini Imerese quantità superiori a consentito’ (2) : (AdnKronos) – “Questa situazione – commenta Trizzino – è il frutto di una gestione che rincorre le continue emergenze. Sebbene il presidente Musumeci dica di voler ridare al pubblico la gestione dei Rifiuti, in verità si sta unicamente favorendo il privato. A Termini, come Catania o Alcamo, ci sono impianti che ricevono Rifiuti da altre città. Questo perché tutti gli impianti pubblici negli anni sono stati gestiti ...

Rifiuti : M5S a Musumeci - ‘chiarimenti su Misterbianco e Motta Sant’Anastasia’ (2) : (AdnKronos) – “C’è uno stridore e una contraddizione tra il nome del Movimento a cui appartiene il presidente Musumeci e la sua effettiva azione politica – conclude la deputata pentastellata – Da un lato il presidente dice, citando il giudice Borsellino, che la Sicilia diventerà bellissima, dall’altro mette in pratica una politica vecchia e che calpesta le promesse fatte e i diritti dei cittadini ...

Rifiuti : M5S a Musumeci - ‘chiarimenti su Misterbianco e Motta Sant’Anastasia’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Chiarimenti urgenti sulla situazione della discarica di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, oggetto di un rinnovo della concessione Aia per i prossimi dieci anni”. La richiesta al governo regionale arriva dalla deputata del M5S Jose Marano che ha presentato un’interrogazione all’Ars. “La discarica di Valanghe d’Inverno, di proprietà della Oikos, ha ricevuto un ...

