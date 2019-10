Per Halloween | il telescopio Hubble va a caccia di “mostri” nell’universo

Fonte : wired

(Di martedì 29 ottobre 2019) La notte più spaventosa dell’anno – così si dice – è in arrivo e la Nasa ha deciso di creare un po’ di atmosfera diffondendo una delle ultime immagini raccolte dal: la versione spaziale di un volto inquietante, a immagine e somiglianza di Jack O’Lantenr, la celebre lanterna di, e che sembra creato ad hoc per celebrare la festa pagana del 31 ottobre. Si tratta di un duo di galassie dell’universo lontano, le gemelle Am 2026-424, inseparabili perché vincolate allo stesso centro gravitazionale ma allo stesso tempo responsabili ciascuna della fine dell’altra, come in una trappola reciproca. E si tratta di uno dei possibili scenari cui la nostra stessa galassia, la Via lattea, potrebbe andare incontro: tra qualche miliardo di anni, infatti, è probabile che questa si ritroverà faccia a faccia con Andromeda, avvolta nella stessa danza ...

_MiBACT : Ti stai preparando per #halloween? Non dimenticare che il prossimo fine settimana è anche quello della… - welikeduel : Il kit per Halloween da perfetto #comoshapira. Vestiti e fai vestire come un vero influencer #propagandatop… - 69conigli : Giusvalla, una camminata notturna per Halloween organizzata dalla Pro Loco - Savonanews_it -