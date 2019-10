L’Inferno di Dante diventa una serie tv ma sul web è caos | ecco perché

In arrivo la serie tv sulla Divina Commedia ma L’Inferno di Dante sarà diverso dall’originale : Chi non ha mai sognato di vedere una serie tv sulla Divina Commedia? Il poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, composto tra il 1304/07 e il 1321, è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di sempre, nonché uno dei componimenti italiani più conosciuti al mondo (insieme ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni). Odiata quanto amata dagli studenti, il testo è stato imposto come lettura obbligatoria nel ...