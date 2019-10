Firme false a Palermo | pm chiede condanna ex deputati M5s

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il pm Claudia Ferrari ha chiesto ladi tutti gli imputati del processo per lepresentate a sostegno della lista del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali didel 2012. La richiesta e' di due anni e tre mesi per il cancelliere Gianfranco Scarpello e per l'avvocato Francesco Menallo, di un anno e sei mesi per Claudia La Rocca, ex deputato regionale siciliano, che ha confessato e collaborato alle indagini, e di 2 anni per tutti gli altri. Si tratta degli exnazionali Riccardo Nuti, Giulia di Vita e Claudia Mannino, dell'ex deputato regionale Giorgio Ciaccio, della ex collaboratrice del gruppo all'Assemblea regionale siciliana Samantha Busalacchi, di Giuseppe Ippolito, Riccardo Ricciardi, Pietro Salvino, Alice Pantaleone, Antonio Ferrara. Il processo andra' in prescrizione nel prossimo febbraio.Nel corso della requisitoria il pm ha esposto, ...

riccardo_71 : RT @HuffPostItalia: Chiesta la condanna di 14 imputati per le firme false M5s in Sicilia. Tra loro ex deputati - ANGELACHIDDEMI : Hanno sempre imbrogliato.. Invece hanno candidato i ladri - Agenpress : Palermo. Firme false M5S. Chiesta la condanna per 14 tra attivisti ed ex deputati -