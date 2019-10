C’è ancora vita negli stadi | 27 134 spettatori di media | è la più alta dal 2000

Internet oggi compie 50 anni - Piero Angela : “C’è ancora un diffuso analfabetismo digitale” : oggi 29 ottobre Internet compie 50 anni: la prima trasmissione dati tra due computer avvenne alle 22:30 del 29 ottobre 1969 tra il laboratorio di Leonard Kleinrock a Los Angeles (Ucla), e lo Stanford Research Institute, a 350 miglia di distanza. L’invio di quei pochi bit di informazioni attraverso la rete Arpanet – da cui si è poi originata Internet – ha dato vita ad una delle più grandi invenzioni dell’umanità. A far decollare Internet è stato, ...

Internet compie 50 anni : fra alti e bassi C’è ancora tanto lavoro da fare : Il 29 ottobre 1969 due computer scambiavano un pacchetto dati dando di fatto inizio ad Internet che oggi compie cinquant'anni L'articolo Internet compie 50 anni: fra alti e bassi c’è ancora tanto lavoro da fare proviene da TuttoAndroid.

Europa League 2019/20 : C’è ancora la Lazio su Tv8 - Roma in campo alle 18.55. Ecco dove seguire le partite : Milinkovic La settimana di coppa continua questa sera con la Uefa Europa League 2019/20. In campo la Roma, che ospita il Borussia M’Gladbach, e la Lazio, che fa visita al Celtic. Le due partite, insieme alle altre della serata, sono trasmesse in esclusiva da Sky, con il match dei biancocelesti in chiaro su Tv8. Europa League in tv: le partite di giovedì 24 ottobre 2019 Ecco quali partite della terza giornata della fase a gironi di Europa ...

Roberto Farnesi si sposa? ‘L’allergia’ al matrimonio C’è ancora : l’intervista : Roberto Farnesi continua a rinunciare al matrimonio con Lucya: l’intervista a Storie Italiane Roberto Farnesi ospite a Storie Italiane torna a parlare della sua vita sentimentale. Eleonora Daniele non può non puntare sul fatto che il noto attore italiano sia fortemente innamorato della sua Lucya. Ma la conduttrice fa anche notare che il matrimonio tra […] L'articolo Roberto Farnesi si sposa? ‘L’allergia’ al ...

Ued - Ivan non l’ha superata : C’è ancora Sonia nella sua testa - le prove inaspettate : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati, nessun ritorno di fiamma per la coppia di UeD (per ora) Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati e non sembrava esserci alcun margine di riappacificazione fino a ieri, quando leggendo le parole di Sonia avevamo capito che la coppia di Uomini e Donne non volesse […] L'articolo Ued, Ivan non l’ha superata: c’è ancora Sonia nella sua testa, le prove inaspettate proviene da ...

La Giornata delle bambine : C’è ancora tanto da fare per proteggerle : Le bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine nel mondoLe bambine del mondo chiedono di essere protette. ancora oggi sono spesso costrette a matrimoni forzati, sin da piccolissime, gravidanze ...

Dopo essersi incontrati - Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che C’è ancora possibilità per un accordo su Brexit : Dopo essersi incontrati privatamente a Wirral, nel nord dell’Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno

Bari - inquilini morti in palazzo vicino a una discarica. Il giudice non archivia e ordina ai pm di indagare ancora : “Non C’è prescrizione” : No all’archiviazione dell’inchiesta su quello che a Bari viene chiamato il palazzo della morte. Il gip ha ordinato nuove indagini sul caso della palazzina in via Archimede 16, nel quartiere Japigia, nella quale 21 inquilini dalla metà degli anni Novanta ad oggi si sono ammalati di neoplasie rare causate dai roghi della vicina ex discarica comunale e molti di essi morti. Il giudice per le indagini preliminari Valeria La Battaglia ha ...

LIVE Lokomotiv Kuban-Venezia - Eurocup basket in DIRETTA : C’è troppa Lokomotiv per questa Venezia - i lagunari finiscono ancora ko! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con la vittoria della Lokomotiv Kuban finisce qui la DIRETTA LIVE del match di seconda giornata di Eurocup. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona serata. Bravi i padroni di casa a mostrarsi superiori lungo i quaranta minuti senza dare mai la possibilità a Venezia di accendersi per davvero. Dall’altra parte del campo, però, pesa una chiara difficoltà in attacco e una fase ...

Giro di Lombardia 2019 : Vincenzo Nibali a caccia del tris - ma la condizione preoccupa. Il tempo stringe e la gamba ancora non C’è : Vincenzo Nibali, sabato 12 ottobre, cercherà il tris al Giro di Lombardia dopo i successi ottenuti nel 2015 e nel 2017. Sulla sua attuale condizione, però, ci sono diverse incognite, figlie della controprestazione di cui lo Squalo è stato protagonista al Giro dell’Emilia. Nella classica emiliana, infatti, a Vincenzo si è totalmente spenta la luce negli ultimi due km, sull’ascesa che porta al Santuario di San Luca, ed è arrivato al ...

Non C’è due senza tre - la Fiorentina vince ancora : Milenkovic manda in visibilio il Franchi [FOTO] : Non c’è due senza tre. Un altro successo della Fiorentina, il terzo consecutivo dopo quelli su Samp e Milan. I viola battono di misura l’Udinese nel match delle 12.30 della 7^ giornata di Serie A. Decide un colpo di testa di Milenkovic al 71′. La partita. Primo tempo molto bloccato, le due difese prevalgono e non lasciano passare neanche le mosche. Pochi spazi per gli avanti della Fiorentina, dall’altra parte Okaka ...

Recensione Ni no Kuni Remastered - c’era (ancora) una volta : C'era una volta Ni no Kuni Remastered, versione rimasterizzata di una favola poligonale del 2010, tornata a nuova vita su PC e console dell'ultima generazione. Una favola che è nata originariamente sulla indimenticabile PlayStation 3 grazie agli sforzi congiunti degli sviluppatori di Level-5 e di Studio Ghibli, rinomato studio di animazione nipponico che negli anni ci ha regalato i (tanti) capolavori del maestro Hayao Miyazaki. C'era una volta ...

Box Office Italia 29 settembre : C’era una volta a Hollywood ancora in testa : Box Office Italia 29 settembre Top Ten dei film al cinema in Italia C’era una volta a Hollywood conquista il pubblico Quentin Tarantino si prepara a superare il Clown. C’era una volta a Hollywood supera i 9 milioni di euro ed è ancora prima con 2,1 milioni incassati nel weekend, vicino l’obiettivo It-Capitolo 2 che è a 9,3 milioni e nel week-end ha incassato solo 190 mila euro. Botteghino in leggera crescita rispetto a quello ...

Russia : per la Ferrari C’è ancora margine di miglioramento : Programma del venerdì completato per la Ferrari a Sochi, con Charles Leclerc e Sebastian Vettel che hanno chiuso rispettivamente al 2° e 5° posto. Per i due il lavoro si è concentrato inizialmente sulla messa a punto delle vetture e la verifica del pacchetto aerodinamico introdotto a Singapore su una pista molto diversa come quella […] L'articolo Russia: per la Ferrari c’è ancora margine di miglioramento sembra essere il primo su ...