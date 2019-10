Programmi TV di stasera | martedì 29 ottobre 2019 Su Rai1 ultima puntata de «La Strada di

Giuseppe Brindisi lascia Stasera Italia : «L’azienda ha altri Programmi per me» – Video : Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi Giuseppe Brindisi lascia Stasera Italia Weekend. Ieri, al termine di uno speciale del programma dedicato alle elezioni in Umbria, il giornalista ha annunciato la sua dipartita dal talk show di Rete4, giustificata da nuovi progetti che Mediaset avrebbe in serbo per lui: “Questa è l’ultima mia puntata di conduzione a Stasera Italia, l’azienda ha altri programmi per me… quindi in bocca ...

Programmi TV di stasera - lunedì 28 ottobre 2019. Paola Perego tra gli ospiti di «Stasera tutto è possibile» : Paola Perego Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Una voce di notte – Replica Film tv di Alberto Sironi del 2013, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Montalbano affronta il caso della tragica morte di una giovane donna, Mariangela Carlesimo, fidanzata di Giovanni Strangio, figlio di un politico locale. Qualcuno ha ucciso la ragazza con efferatezza e tutta la situazione sembra creata ad arte per ...

Programmi TV di stasera - domenica 27 ottobre 2019. Su Nove torna Gabriele Bonci con «Pizza Hero 2 – La sfida dei forni» : Gabriele Bonci Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv – Ultima Puntata Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Dalla parte degli ultimi: Di primo mattino Don Mariano chiama Imma per vederla quanto prima, ha urgente bisogno di parlarle. Nel frattempo Pietro si sente male e, per accompagnarlo all’ospedale, Imma si scorda dell’appuntamento, ...

Programmi TV di stasera - sabato 26 ottobre 2019. Sabrina Salerno - Paola Gassman e Emma Marcegaglia tra «Le Ragazze» di Gloria Guida : Gloria Guida - Le Ragazze Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quinta puntata sarà dedicata al mondo di Ben Hur, il film kolossal campione di incassi nel 1959, vincitore di ben 11 premi Oscar. Alberto Angela farà rivivere la storia del celebre auriga e la città di Roma del ...

Halloween 2019 : cosa fanno stasera in tv 31 ottobre - film e Programmi : Halloween 2019 cosa fanno stasera IN TV. Ecco quali sono i programmi che andranno in onda giovedì 31 ottobre 2019, in televisione sulle principali reti in chiaro durante la serata di Halloween. Tra i film in onda segnaliamo gli unici due in programma del genere horror ossia: in prima visione su Italia 1 c’è IT (il capitolo del 2017), a seguire La Madre. TUTTO SU #Halloween Halloween 2019: cosa fanno stasera in tv 31 ottobre sulla ...

Programmi TV di stasera - venerdì 25 ottobre 2019. Su Tv8 Masterchef 8 : Giorgio Locatelli Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Con la settima puntata di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti prende il via il torneo dei campioni. Protagonisti i migliori 3 uomini e le migliori 3 donne di quest’ultima nona edizione (Agostino Penna, Francesco Monte, Davide de Marinis, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi, Tiziana Rivale) e i migliori del 2018 (Antonio Mezzancella, Massimo Di ...

Programmi TV di stasera - giovedì 24 ottobre 2019. Su Canale5 la finale di «Eurogames» : Jury Chechi, Ilary Blasi e Alvin - Eurogames Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Onora il padre: Quando Klaus viene accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo, Francesco deve affrontare faccia a faccia Bruno Moser per mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 23 ottobre 2019. Su Rai2 nuove indagini per «Rocco Schiavone» : Marco Giallini è Rocco Schiavone Rai1, ore 21.25: Brooklyn – 1^Tv Film di John Crowley del 2015, con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson. Prodotto in Irlanda/GB. Durata: 99 minuti. Trama: Nei primi anni Cinquanta, la giovane irlandese Ellis Lacey emigra a Brooklyn, dove – a differenza di quanto le accadeva nella sua piccola città natale – ha l’opportunità di trovare un lavoro e l’amore di un italo-americano. Quando una ...

Programmi TV di stasera - martedì 22 ottobre 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con «La Strada di Casa 2» : Alessio Boni in La Strada di Casa 2 Rai1, ore 21.30: La Strada di Casa 2 – 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto viene arrestato perchè trovato accanto a un corpo esanime in un lago di sangue e con un’arma in mano. Durante l’interrogatorio il commissario Leonardi smaschera Fausto che aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Tutto sembra ...

Programmi TV di stasera - lunedì 21 ottobre 2019. Su Rai2 Mara Venier a «Stasera tutto è possibile» : Mara Venier Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: L’inspiegabile scomparsa di una ragazza mette Montalbano sulle tracce di un folle che l’ha fin lì intrigato con una strana caccia al tesoro, fatta di lettere anonime, sciarade e indovinelli e che presto prenderà una piega inquietante. Rai2, ore 21.20: ...

Programmi TV di stasera - domenica 20 ottobre 2019. Su Rai3 la finale de «Il Borgo dei Borghi» : Camila Raznovich Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Rione Serra Venerdì: Il passato torna prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che la scuote. In un appartamento della città vecchia viene ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Oltre ...

Programmi TV di stasera - sabato 19 ottobre 2019. Su Italia1 «Cicogne in missione» : Cicogne in missione Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quarta puntata della serie sarà dedicata alla Sicilia del Gattopardo, un viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Alberto Angela ...

Programmi TV di stasera - venerdì 18 ottobre 2019. Su Rai3 Antonio Albanese in «Contromano» : Contromano Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Sesta puntata della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti in cui 13 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Flora Canto sarà Anna Oxa, Sara Facciolini se la vedrà con Malika Ayane, Eva Grimaldi prenderà le sembianze di Sophia Loren, Jessica Morlacchi si metterà nei panni di Christina Aguilera, Lidia Schillaci ricorderà il mito di Maria ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 16 ottobre 2019. Su Rai1 «The Help» : The Help Rai1, ore 21.25: The Help Film di Tate Taylor del 2011, con Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer. Prodotto in Usa/Emirati Arabi Uniti. Durata: 139 minuti. Trama: Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan, una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle ...