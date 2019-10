Padovan | “Siamo di fronte ad una piccola-grande delusione che si chiama Carlo Ancelotti”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 28 ottobre 2019): le ultime partite di campionato del Napoli sono insufficienti. La partita con il Verona, il primo tempo il Napoli è stato insufficiente, il Verona ha fatto meglio A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianche ha parlato del napoli e di Ancelotti. Queste le parole del giornalista: “Corsa Champions? L’Atalanta non si sente in corsa per lo Scudetto, dice che il Napoli è sotto e quindi è uno scontro per la Champions, ma io non la penso così, né per Atalanta né per Napoli. Sono entrambe portate a pensare al titolo, perché è dimostrato che nessuno vince sempre – ed il rammarico del Napoli è stato non vincere come l’Atalanta – e poi lo scontro diretto può portare il Napoli nella zona che ci aggrada. A questo punto del campionato, dire che questo è uno scontro per la Champions e non per lo ...

