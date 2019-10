Astronomia | NGC 1404 e la costellazione della Fornax | una gigantesca galassia ellittica

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Questa visione straordinariamente semplice e serena di NGC– unasituata a 62 milioni di anni luce di distanza nelladi(La Fornace) – nasconde la crudele realtà. NGCè una delle galassie che comprendono il massiccio ammassoFornace, e sta lentamente cadendo verso il nucleo dell’ammasso. Mentre si dirige verso la grandecentrale dell’ammasso, NGC 1399, le riserve di gas caldovengono forzatamente strappate via, lasciando una scia di gas allungata sulla sua scia. Sebbene non sia visibile in questa immagine, questo flusso di gas può essere visto chiaramente nelle immagini a raggi X; nel tempo, NGCperderà la maggior parte del suo gas caldo, e quindi la sua capacità di formare nuove stelle. Il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO ha catturato questa ...

