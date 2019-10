Escursionisti soccorsi sui Monti della Laga e sul Gran Sasso | effettuati due recuperi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019)duesuie sul. L’equipe del 118 dell’Aquila, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, è intervenuto intorno alle 14,30 di oggi in località Cascate delle Cento Fonti, sui, per prestare soccorso a due uomini di 42 anni, entrambi residenti a Pescara e impegnati in una escursione in comitiva. L’incidente è avvenuto quando uno dei due, uscito fuori sentiero, ha tentato di attraversare il corso del ruscello, ripido e molto scivoloso. Ha quindi perso l’equilibrio ed è scivolato per una ventina di metri, fermandosi soltanto contro le rocce. Anche l’amico, che ha provato a soccorrerlo, è incappato nella stessa dinamica di incidente. I due, fermi a poca distanza l’uno dall’altro e con l’acqua che ha continuato a scorrergli addosso, sono rimasti ...

