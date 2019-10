Vieni da me | Simona Izzo smonta Belen Rodriguez | Non è un' attrice

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Serena Granato Nel corso della sua ospitata ada me, l'ha rivolto delle parole al vetriolo ae ha ricordato la fine della sua turbolenta relazione con il cantautore Antonello Venditti Dopo aver animato il gioco del Grande Fratello Vip, l'ormai ex gieffinafa parlare nuovamente di sé, per via di alcune dichiarazioni rilasciate sul conto della sua vita privata, in occasione della sua ospitata registratasi ada me. Apparsa in qualità di ospite nel salottino del talk-show condotto da Caterina Balivo, l'artista ha concesso un'intervista esclusiva, in cui si è raccontata a ruota libera, non risparmiandosi sulla love-story naufragata con il cantautore Antonello Venditti. Incalzata dalle domande della Balivo, nel corso della rubrica "La lavatrice", dove la conduttrice Caterina è solita aiutare i vip a lavare i loro "panni ...

Notiziedi_it : Simona Izzo punge Belen Rodriguez: la battutina in diretta a ‘Vieni da me’ - nonnagi2000gmai : Simona Izzo racconta la sua storia con Antonello Venditti - Vieni da me ... - novasocialnews : Simona Izzo punge Belen Rodriguez: la battutina in diretta a ‘Vieni da me’ #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -