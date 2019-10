Bologna | boss della ' ndrangheta liberato due volte in due mesi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Gabriele Laganà Al centrovicenda Domenico Paviglianiti, un notooggi 58enne. La Procura diha fatto ricorso in Cassazione IlDomenico Paviglianiti, uno dei pezzi da novanta dei clan di Reggio Calabria, è stato scarcerato per la seconda volta in due. Il malavitoso, oggi 58enne, era stato catturato in Spagna nel '96. Di recente, l'ergastolo era stato sostituito con 30 anni di reclusione e ad agosto l’uomo era statodal carcere di Novara. In meno di 24 ore, però, era finito di nuovo dietro le sbarre su ordineProcura diper diverso conteggiopena. Ma la vicenda non si è conclusa qui. Lo scorso 18 ottobre, infatti, un gip ha accolto un'istanzadifesa disponendo la scarcerazione del 58enne. Paviglianiti si trova al centro di una complessa questione procedurale per decidere quanto ...

