Aeroporti | Catania | Fi chiede chiarezza su privatizzazione Sac’

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Palermo, 26 ott. (Adnkronos) – “Sull’annunciatadella Sac, la società di gestione dell’aeroporto di, vorremmo che venga finalmente fatta. L’infrastruttura etnea rappresenta una delle più grandi realtà pubbliche regionali, potendo contare peraltro su un traffico di passeggeri in costante espansione, anche per via della condizione di insularità in cui ci troviamo. Riteniamo che mettere sul mercato l’aeroporto di, senza aver prima intavolato un reale e approfondito confronto con le istituzioni e tutti gli attori coinvolti, innanzitutto la Regione, rischia di dare l’impressione di un percorso poco chiaro, privo di una visione di lungo periodo”. Così il commissario provinciale di Forza Italia aMarco Falcone. “La vendita o la collocazione sul mercato di una quota di azionariato pubblico ...

