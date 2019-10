Vieni da me | Simona Izzo fa una battuta velenosa su Belen Rodriguez

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 25 ottobre 2019)da me: “? Non la prendo in considerazione”è stata oggi ospite ada me nell’ultima puntata della settimana ed è stata protagonista della rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. La sceneggiatrice e opinionista, intervistata da Caterina Balivo, giocando su un ipotetico ruolo femminile da affidare a un film con protagonista Ricky Tognazzi, ha fatto unasu. Tra le donne apparse sullo schermo c’erano infatti Nicole Kidman,, Sabrina Ferilli e Monica Bellucci. Soffermandosi sulla, laha detto: “? Non la prendo in considerazione”, spiegando che la showgirl non è un’attrice. La padrona di casa del programma di Rai1 però le ha fatto notare cheha fatto qualche film ed è stata subito interrotta dache le ha ...

BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Simona Izzo e la battuta su Belen: “Una attrice lei? E’ un eufemismo…” - Moreno67987589 : @MilfonaSimona Ciao Simona vieni qui in pvt se vuoi - Zia_Simona : @stressednoises @Dysagyo_ @ShamloveAkihiko @lvnardvst @celamegonfle @scurnosa @writersdream_ @dearlavren @melcutex… -