Roma | infortuni a raffica a centrocampo | Fonseca disperato | in prova Rodwell e Buchel

Roma - conferenza Fonseca : “troppi infortuni - così impossibile migliorare” : E’ la vigilia di Roma-Borussia Mönchengladbach. Come avviene di consueto l’allenatore giallorosso ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Ovviamente impossibile non parlare della situazione infortuni che ha colpito gran parte della rosa, per ultimi Cristante e Kalinic. Paulo Fonseca ha commentato: “per me e’ una situazione nuova, non mi era mai capitato in passato, la scorsa stagione ...

Roma - lavori sui campi di Trigoria per ridurre gli infortuni : Interventi significativi ai campi di Trigoria per ridurre gli infortuni, sempre più numerosi nelle ultime stagioni. Così la Roma ha deciso di muoversi sui binari della prevenzione, per non ripetere il disastro dello scorso anno – quando si è superata quota 50 infortuni – e per evitarne di nuovi, considerando che in questi due mesi […] L'articolo Roma, lavori sui campi di Trigoria per ridurre gli infortuni è stato realizzato da Calcio e ...

CorSport : infortuni Roma sopra la media. Quest’anno sono già 12 (di cui 6 gravi) : In questo inizio di stagione la Roma ha già registrato, tra le sue fila, 12 infortuni, di cui 6 gravi. Una percentuale decisamente anomala dopo quella, già da allarme, della scorsa stagione, quando furono 56, di cui 44 muscolari. Secondo il report pubblicato dalla Uefa, la media di infortuni per i club impegnati in Champions è di 35 a stagione. La Roma la supera abbondantemente, tanto da far scattare l’allarme rosso. Non solo. Secondo lo studio ...

Infortunio Diawara - ancora guai per la Roma : si ferma il centrocampista [FOTO] : Infortunio Diawara – Si stanno giocando le gare delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, partite importanti per le zone alte e basse della classifica. Ha regalato emozioni nei primi 45 minuti la sfida tra Roma e Cagliari, vantaggio per la squadra di Maran con il calcio di rigore siglato da Joao Pedro, poi il pareggio con un autogol di Ceppitelli dopo una giocata ottima da parte di Kluivert. Il tecnico Fonseca ha ...

