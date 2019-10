Report su Salvini e la Lega | Chef Rubio attacca | ' Pure su note spese inc'

Matteo Salvini - Milena Gabanelli lo sbrana : "Doveroso mandare in onda Report" : "Penso che i colleghi di Report abbiano solo fatto il loro mestiere. Dalla puntata si capisce che l'inchiesta ha richiesto qualche mese di lavoro. Report ha ripreso la messa in onda lunedì scorso, e pertanto quando avrebbero dovuto trasmettere quell'inchiesta? Alla fine di tutte le elezioni regional

Alan Friedman attacca Matteo Salvini a L'aria che tira. Ma confessa : "Report non prova la corruzione" : Ovviamente, tra chi sguazza nell'inchiesta di Report contro Matteo Salvini, c'è Alan Friedman, sempre scatenato contro il leghista. Lo conferma anche durante L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino dove era ospite in collegamento. In studio, Riccardo Molinari criticava l'inchiesta di Rai 3: m

Matteo Salvini - il tempismo sospetto del servizio di Report : gioco sporco - il sospetto nella Lega : Tiene banco il servizio di Report contro Matteo Salvini, trasmesso domenica sera su Rai 3, poco prima della deposizione al Copasir di Giuseppe Conte. Sia per il premier sia per il leader della Lega, il guaio è la Russia. Eppure, quasi nessuno parla di Conte e delle sue reticenze al Copasir, delle ri

Rai - Report su Salvini spacca il Cda Ma la guerra è sulle nuove poltrone : La polemica sulla trasmissione di Rai3 dedicata a Moscopoli è in realtà una cortina fumogena per celare la guerra delle nuove, succulente nomine Rai Segui su affaritaliani.it

Rai - la Lega nel CdA contro Report su Salvini-Russia : "Violata la par condicio" : I due consigliere di centrodestra del CdA della Rai, riunitosi oggi a Roma, hanno duramente criticato il servizio di Report sui Legami tra il leader leghista Matteo Salvini e la Russia, un lungo Reportage che ha portato alla luce quanto profondi e datati nel tempo siano i Legami tra la Lega e Russia.A tuonare contro quel servizio sono stati oggi il consigliere in quota Lega, Igor De Biasio, e quello in quota Fratelli d'Italia, Gianpaolo ...

“L'inchiesta di Report su Salvini ha risvegliato la politica”. Parla Sigfrido Ranucci : L’inchiesta di Report sui presunti finanziamenti russi alle Lega di Matteo Salvini – che traccia un quadro del rapporto tra oligarchi putiniani, il mondo pro life americano e internazionale, e il Carroccio, attraverso ingenti scambi di denaro e una connivenza ideologica di conservatorismo radicale –

Report - Lerner su Salvini : 'Non risponde - nel Cda Rai cani da guardia del partito' : Nonostante siano passati due giorni dalla messa in onda della puntata di Report che approfondisce con un'inchiesta la questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega di Salvini, il tema continua a restare attuale. La trasmissione di Sigfrido Ranucci è finita nel mirino di alcuni componenti del Consiglio d'Amministrazione della Rai, poiché sarebbe stata diffusa in una fase temporale che potrebbe aver violato la par condicio. Si è, infatti, ...

Fabio Fazio contro Salvini e la Lega : «Incredibile che non accada niente dopo la puntata di Report di ieri» : Non cita mai Matteo Salvini. Ma neanche Savoini o la Lega Nord. Ma il significato del tweet di Fabio Fazio è chiarissimo. Il conduttore Rai, in un video alLegato ad un suo “cinguettio”, esorta i suoi follower a guardare la puntata di Report andata in onda lunedì sera, e, in parte, dedicata ai rapporti tra Matteo Salvini e il suo partito e la Russia e la destra religiosa degli Stati Uniti d’America. «Mi permetto di consigliarvi ...

Gad Lerner - Report : "Consiglieri d'amministrazione Rai nominati per fare i cani da guardia di Matteo Salvini : Gad Lerner si schiera dalla parte di Report e attacca il cda di Viale Mazzini, oltre Matteo Salvini: "Il buon giornalismo d'inchiesta della trasmissione", scrive il giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "indispettisce dei consiglieri d'amministrazione Rai nominati per fare i can

Fabio Fazio azzanna Matteo Salvini e la Lega : "Report - pazzesco che non ci siano conseguenze" : Ormai tra Fabio Fazio e Matteo Salvini l'odio è totale. Dopo gli attacchi del passato e il passaggio di Fazio da Raiuno a Raidue, il conduttore ha il dente avvelenatissimo. "Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incred

Report su Moscopoli e Salvini - il CdA Rai si spacca : «Violata la par condicio» : Sigfrido Ranucci La puntata di Report su Moscopoli spacca il CdA Rai e innesca la polemica. Dopo l’inchiesta televisiva trasmessa domenica scorsa (dedicata per l’appunto ai presunti finanziamenti russi alla Lega), la trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci è diventata oggetto di discussione ed è stata accusata dai consiglieri Rai di maggioranza di aver violato la par condicio. Secondo quanto appreso e riportato da ...

Fabio Fazio contro Salvini e la Lega : «Incredibile che non accada niente dopo la puntata di Report di ieri» : Non cita mai Matteo Salvini. Ma neanche Savoini o la Lega Nord. Ma il significato del tweet di Fabio Fazio è chiarissimo. Il conduttore Rai, in un video alLegato ad un suo...

Fondi Lega - Fabio Fazio : “Guardate la puntata di Report su Salvini - riguarda tutti. È incredibile che non succeda nulla” : “Consiglio di visione”. Sui propri canali social Fabio Fazio manda un messaggio ai propri follower, invitandoli a guardare la puntata di Report condotta da Sigfrido Ranucci sulle presunte relazioni tra la Lega di Matteo Salvini e la Russia, vicenda per la quale Gianluca Savoini è indagato per corruzione internazionale. “Si capiscono tante cose e riguarda tutti” ha detto Fazio, “è incredibile che dopo quello che è ...

Report ci ricorda che i guai di Salvini sono nella nube nera che circonda la Lega : L’approccio del giorno dopo è sempre quello sensazionalistico. “Dopo la puntata di Report non può non succedere nulla. Non può”, scrive l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti siamo davanti a notizie “inquietanti per la tenuta della democrazia italiana”