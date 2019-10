Puma cresce | il terzo trimestre 2019 è il migliore della storia

Ismea - cresce la spesa alimentare nel I semestre - traino vini e sPumanti : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Dopo un 2018 chiuso con un deciso rallentamento del trend di crescita, la spesa delle famiglie per i prodotti alimentari ha ripreso a crescere e a ritmi più elevati. Le elaborazioni Ismea sui dati Nielsen indicano, nella prima metà dell’anno in corso, un incremento complessivo della spesa del +1,1% rispetto all’analogo periodo del 2018. In termini assoluti, sottolinea l’Ismea, le famiglie ...