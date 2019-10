Jeff Bezos | il Ceo di Amazon non è più l’uomo più ricco del mondo nella classifica di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019)non è più l’uomo piùdel. A stabilirlo è lastilata da Forbes in tempo reale nel corso delle negoziazioni di Borsa, secondo cui il ceo diha perso la vetta giovedì quando le azioni del suo colosso dell’e-commerce sono precipitate a Wall Street, arrivando a perdere il 7%, portando la fortuna dia “soli” 103,9 miliardi di dollari. Così ora l’uomo piùdelè tornato a essere Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, con il suo patrimonio che ammonta a 105,7 miliardi di dollari.aveva conquistato la vetta delladi Forbes nel 2018 con un patrimonio netto di 160 miliardi, scalzando Gates dalla prima posizione dopo ben 24 anni, e fino a ieri aveva mantenuto il primato. Ad influire sulla sua caduta dal podio ci sono le scarse performance di, che ha chiuso il terzo trimestre del 2019 ...

