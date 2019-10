Il Pd non ambisca solo alla sopravvivenza | dice Nardella

Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “Il tema non è cosa fa Renzi ma cosa facciamo noi”. In una intervista a la Repubblica il sindaco di Firenze Dario, fino a poche settimane fa renziano di stretta osservanza, che però ha scelto di non seguire l'ex premier in Italia viva per restare nel Pd, sprona i dem a riprendere “un'iniziativa politica forte parlando all'area più riformista del Paese e sfidando pure Renzi sui temi”. “La nostra ambizione deve essere un nuovo protagonismo, non la”,, e riconosce a Zingaretti di aver fatto bene “a chiedere lealtàmaggioranza” ma “non può essereil Pd a mostrare responsabilità di governo” sottolinea. “Serve più intraprendenza”, insiste, “anche con i nostri alleati” perché “non possiamo perderci dietro al correntismo sterile e autoreferenziale, basta tattica”, aggiunge subito dopo. Al Pd il sindaco di Firenze propone “un congresso straordinario ...

santezanco : @mara_carfagna @forza_italia Ammesso e non concesso che la sua analisi sua corretta, mi domando a che tipo di risul… - Bob_310780 : @CannavoFabio @CalcioNapoli24 @sscnapoli @ADeLaurentiis @RoccoCommissoOf Concordo con te, ci sono i fatti a darci r… -