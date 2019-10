Heather Parisi | «Lorella Cuccarini non è niente per me Provo indifferenza»

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 25 ottobre 2019)e Silvia Toffanin - Verissimo Dopo l’ospitata di qualche mese fa a Live – Non è la D’Urso,torna su Canale 5, questa volta a Verissimo. Nel corso dell’intervista, in onda nella puntata di domani pomeriggio, Silvia Toffanin ha stuzzicato l’ospite sulla continua querelle con: “Perché dobbiamo parlare di ’santa subito’? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma ‘Nemica Amatissima’ non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non èper me.. Non fa parte della mia vita” ha dichiarato la. I recenti trascorsi – con messaggi via social al veleno diretti alla rivale – in realtà fanno pensare ad un sentimento ...

heather_parisi : ???? 'Cinque richieste, non una di meno!' In marcia per la libertà di Hong Kong. ?? ???? 'Five demands, not one less!' T… - heather_parisi : ???? 'L'esperienza può essere semplicemente lo stesso errore, ripetuto abbastanza spesso' (John G. Azzopardi). ???? 'E… - BITCHYFit : Heather Parisi a Verissimo parla di Lorella Cuccarini e la spara grossa | BitchyF -