Celiachia | una cura è possibile | arrivano le nanoparticelle che ingannano il sistema

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Lapotrebbe non essere più un problema: una nuova terapia sperimentale potrebbe essere in grado di “bloccare” gli anticorpi: in tal modo i pazienti hanno potuto mangiare glutine per 2 settimane senza avere conseguenze al livello intestinale. La ricerca è stata condotta presso la Northwestern Medicine e resa nota in occasione della conferenza “European Gastroenterology Week” in corso a Barcellona. I soggetti che si sono prestati alla sperimentazioni, sono riusciti, pur essendo celiaci, a tollerare il glutine riconoscendolo come sostanza innocua mediante l’installazione di un “nanodispositivo“. Lo studio parte dalla consapevolezza che la, a differenza di quanto pensano in molti, è una malattia autoimmune in quanto l’organismo individua nel glutine una sostanza “nemica” e spinge il proprioimmunitario ...

