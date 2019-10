Cairo | «Il canale di Lega con Mediapro? Serve prudenza | no a scelte avventate»

Cairo : «Canale di Lega? Situazione in divenire» : «Non mi sembra che ci siano dei passi avanti da questo punto di vista. E’ una Situazione in divenire». Con queste parole, il presidente del Torino e amministratore delegato di Rcs, Urbano Cairo, ha risposto a chi gli chiedeva se ci fossero novità sull’eventuale creazione di un canale della Serie A, alla luce della trattativa […] L'articolo Cairo: «Canale di Lega? Situazione in divenire» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...