Tagadà | il retroscenone di Aldo Cazzullo | Cosa succede davvero tra Di Maio e

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il retroscena dilo espone a, in diretta con Tiziana Panella: "Die Conte sono ai ferri corti ma sono in tregua per arginare Renzi che su quota 100 ha ragione". Il giornalista del Corriere della Sera, che ha appena pubblicato un romanzo, spiega la sua profezia: "Avevo previ