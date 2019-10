Muore il bambino di sette mesi poi incontra qualcuno che ha un messaggio per lei da parte

Cagliari - bambino di 12 anni Muore durante una crociera : Quando la nave da crociera, a bordo della quale viaggiava insieme ai genitori e ai fratelli è attraccata al porto di Cagliari, era già morto. Una malore improvviso, e al momento inspiegabile, ha provocato il decesso di un bambino di 12 anni tedesco sulla Msc Divina attraccata nello scalo del capoluogo sardo. L'allarme è scattato poco prima dell'arrivo in Sardegna della nave, quando la Capitaneria di Cagliari è stata informata della morte del ...

Tragico incidente in provincia di Parma : auto esce di strada e Muore un bambino di 3 anni : Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era seduto sul seggiolino nel sedile posteriore quando l'auto ha imboccato la rampa di accesso ad un cavalcavia, ma è uscita di strada cadendo nel canale sottostante. Sono intervenuti subito sul posto i soccorritori, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Tenta di salvare un bambino da una scrofa - 50enne Muore : L’animale, di grosse dimensioni, ha aggredito l’uomo nel pomeriggio di domenica nei pressi dell’abitazione di alcuni parenti. La vittima aveva preso in braccio il bimbo, di due anni, figlio di un amico, per mostrargli i maiali, ma è scivolato nel fango. Grave il piccolo

Catania - bambino di due anni Muore dopo cinque ore in auto al sole : il papà si è dimenticato di lasciarlo all’asilo : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i ...

Bambino di 10 anni Muore dopo aver mangiato un hamburger contaminato da e-coli : Nolan Moittie, un Bambino francese di 10 anni, è morto dopo aver trascorso gli ultimi otto anni su una sedia a rotelle incapace di mangiare, parlare e camminare a causa di un batterio che aveva contaminato la carne di un hamburger.Continua a leggere

Salerno - bambino di 3 anni Muore schiacciato da una cisterna d’acqua : i genitori stavano innaffiando : Un bambino di tre anni è morto schiacciato da una cisterna piena di acqua che è scivolata giù dal carrello sul quale era posizionata. È successo nella serata di mercoledì in una zona rurale di Montesano, sulla Marcellana, in provincia di Salerno. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, il piccolo si trovava a casa con i genitori che stavano innaffiando il terreno coltivato attorno alla loro abitazione quando è avvenuta la tragedia. Per cause ...

Teramo - bambino di 5 anni Muore annegato nella piscina dell’albergo : Un bambino di 5 anni è annegato nel pomeriggio del 29 agosto nella piscina dell’hotel Abruzzo Marina di Silvi Marina, sulla costa del Teramano. Il piccolo era in vacanza con la famiglia, residente nella provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, che hanno aperto un’inchiesta sulla tragedia, il bambino attorno alle 17, mentre faceva il bagno con alcuni amichetti nell’area per adulti della vasca, ...