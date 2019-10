La catena di supermercati sudcoreana GS25 non venderà più le sigarette elettroniche di

Walmart - la più grande catena di supermercati negli Stati Uniti - non venderà più munizioni per pistole e fucili d’assalto : Walmart, la più grande catena di supermercati negli Stati Uniti, ha annunciato martedì che non venderà più munizioni per pistole e fucili a canna corta (Short-barreled rifle), tra cui alcuni tipi di proiettili che possono essere usati anche per fucili