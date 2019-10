CARCERE Sentenza Consulta ed ergastolo | la rieducazione vale più delle sbarre

Mondo di Mezzo - dopo la sentenza definitiva in CARCERE 9 persone : Aggiornamento 23 ottobre 2019 - dopo la sentenza definitiva della Cassazione secondo cui il cosiddetto Mondo di Mezzo non è mafia - con nuovo processo d'appello disposto per ridefinire le pene di Buzzi, Carminati e altri - 9 persone sono state portate in carcere questa notte: si tratta di Mirko Coratti, ex presidente del consiglio comunale capitolino, del dirigente Claudio Turella che si occupava di cura del verde, e poi ...