Tennis – Il dolore di una madre nel vedere la sofferenza di un figlio | Judy Murray svela

Tennis - Kyrgios si ferma per problemi alla spalla : “il dolore alla clavicola mi costringe a ritirarmi dal tour asiatico” : Il Tennista australiano ha deciso di ritirarsi per un problema alla clavicola accusato durante la Laver Cup Nick Kyrgios termina anzitempo il tour asiatico per problemi fisici, l’australiano infatti ha annunciato sui social che si prenderà una pausa per superare l’infortunio alla spalla occorsogli durante la Laver Cup. Battuto in due set da Andreas Seppi al primo turno del torneo di Zhuhai, il numero 27 del ranking ATP ha preso ...