Presto al voto per liberarsi di Renzi Il piano B di Zingaretti e di Conte

Vertice maggioranza : Presto riforma voto : 20.50 La riforma della legge elettorale dovrà essere avviata entro la fine dell'anno. Lo sottolineano i capigruppo di Pd e Leu, Delrio e Fornaro, al termine del Vertice di maggioranza . E spiegano che è uno degli impegni contenuti nel documento sulle riforme che arriverà prima del voto sul taglio dei parlamentari. "Entro martedì", dice Delrio, l'impegno "sul quadro e sui tempi delle riforme da attuare per bilanciare il taglio". Il ministro ...

"Conte come Badoglio nel 1943 Il governo non dura - Presto al voto" : Francesco Storace, direttore di www.secoloditalia.it, ad Affaritaliani.it. Salvini è il leader del Centrodestra? "Il leader lo determinano i voti e lui ha i voti. Però la performance della Meloni è assolutamente interessante e sono convinto che tra qualche settimana i sondaggi daranno Fratelli d'Italia in doppia cifra..." Segui su affaritaliani.it