Migranti | frode e corruzione ai danni dello Sprar Denunciate 25 persone

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Andrea Pegoraro L’attività investigativa ha permesso di scoprire un sistema basato su un rapporto illecito tra il responsabile dell’ufficio rendicontazione del servizioe i responsabili di due cooperative situate nei territori provinciali di Frosinone, Caserta e Isernia Chiedevano il rimborso per le rette di rifugiati non più presenti nel nostro Paese. Inoltre, mettevano a carico del servizio(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) le spese di ristrutturazione di una villa con campo da tennis e di una festa di compleanno. Sono solo alcune delle condotte illecite che hanno portato alla denuncia di 25per numerosi reati quali associazione a delinquere finalizzata alladi dipendenti pubblici o incaricati di un pubblico servizio, estorsione, truffa aiStato e Enti Pubblici,in pubbliche forniture, abuso ...

