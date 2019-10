Il governo di Hong Kong ritira formalmente la contestata legge pro-Cina

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ildiha in via formaleto oggi lae controversa proposta disulle estradizioni in, causa delle proteste partite a giugno e trasformatesi poi in manifestazioni anti-governative e pro-democrazia per la richiesta di riforme, tra cui il suffragio universale, ma di natura sempre più violenta.Anticipato lo scorso mese, il ritiro, a 6 mesi dalla prima lettura da parte del parlamento e a 8 mesi dall’annuncio del progetto, è avvenuto a pochi giorni dalla ripresa dei lavori dell’assemblea.Leggi anche...: la governatrice Lam lascia aula parlamento per le proteste Xi avvertee Tibet: "Separatisti saranno fatti a pezzi" "Militari dallase le proteste peggiorano". Lam avverte i ribelli di

TgLa7 : Hong Kong: governo ritira formalmente legge pro-Cina. Per regolare le estradizioni. Stop dopo 5 mesi dalle proteste - dialogcon : RT @agenzia_nova: #Cina : il governo di Pechino sta predisponendo piani per la sostituzione del capo esecutivo di #HongKong, Carrie Lam, co… - agenzia_nova : #Cina : il governo di Pechino sta predisponendo piani per la sostituzione del capo esecutivo di #HongKong, Carrie L… -