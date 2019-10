Formula 1 | Alonso punge Hamilton sull’ambiente | “diventare vegani non salverà di certo il

Formula 1 – Alonso non esclude un possibile ritorno : “so che ogni anno che passa sarà più difficile - ma…” : Fernando Alonso torna in Formula 1? Lo spagnolo non esclude un clamoroso ritorno Fernando Alonso apre ad un clamoroso ritorno in Formula 1: lo spagnolo potrebbe non aver detto del tutto addio al Circus e in un’intervista rilasciata a GQ, mentre è impegnato nell’endurance e si prepara alla prossima Dakar, ha epsresso così il suo parere: “so che ogni anno che passa (il ritorno) sarà più difficile, perchè comincio ad avere ...

Formula 1 – Briatore sgancia la bomba : “ritorno di Alonso? Possibile - se la Ferrari vuole vincere ancora…” : Flavio Briatore apre ad un Possibile ritorno di Fernando Alonso in Formula 1: l’ex patron Benetton lo vedrebbe bene anche in Ferrari Fernando Alonso ha sempre gliassato sul suo Possibile ritorno in Formula 1, dedicandosi ad altri progetti quali il lavoro con Honda e anche un’esperienza nel rally. Il sentore che un giorno il pilota spagnolo possa tornare però resta sempre vivo, magari in un top team. Lo pensa anche Flavio ...

Formula 1 - Fernando Alonso non ha dubbi : “non ho nessuna intenzione di tornarci a breve termine” : Lo spagnolo ha allontanato il suo possibile ritorno in Formula 1, sottolineando di essere concentrato sulla Dakar 2020 Il prossimo obiettivo di Fernando Alonso è la Dakar 2020, il pilota spagnolo si sta preparando per partecipare al famosissimo rally-raid che si terrà il prossimo gennaio. Lapresse Dopo aver svolto due test nelle scorse settimane, il driver di Oviedo sarà ai nastri di partenza del prossimo rally in Marocco, step ...

F1 - Fernando Alonso : “Sono carico per l’avventura nella Dakar. Un ritorno in Formula Uno? Vedremo…” : Non correva, non fa più parte di una scuderia come pilota, ma Fernando Alonso ha attirato, come sempre, grandi attenzioni anche nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. A Monza lo spagnolo si è fatto notare, e non solo per il suo consueto cappellino e gli occhiali da sole a specchio. L’asturiano era presente come ambasciatore della McLaren, ma questo ruolo, ovviamente, sta stretto ad un due volte campione del mondo ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Alonso : “potrei tornare nel 2021 - tante scuderie già mi cercano” : Il pilota spagnolo si è presentato oggi a Monza per assistere alle prime due sessioni di libere, aprendo alla possibilità di un ritorno in Formula 1 Fernando Alonso si rivede nel paddock di Formula 1, presentandosi a Monza per assistere alle prime due sessioni di prove libere direttamente dal box McLaren. photo4/Lapresse Lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, aprendo anche alla possibilità di tornare nel circus: “devo ...

Formula 1 – Fernando Alonso spinge la Ferrari : “a Monza è favorita - anche se piove!” : Fernando Alonso spende delle belle parole per la Ferrari in vista del Gp di Monza: il pilota spagnolo vede la Rossa indipendentemente dalle condizioni meteo Tanta attesa per la gara del Gp d’Italia, specialmente per la prestazione della Ferrari dopo il successo di Spa che ha dato grande fiducia a tutti i tifosi della ‘Rossa’. Fernando Alonso, ex pilota Ferrari, ai microfoni di Sky Sport ha indicato proprio la scuderia di ...

Formula 1 – Alonso in pista a Monza : l’annuncio social fa impazzire i fan [FOTO] : Fernando Alonso esalta tutti i fan: l’annuncio social è speciale, lo spagnolo sarà in pista a Monza E’ tutto pronto a Monza per un nuovo avvincente weekend di gara: domenica si correrà il Gp d’Italia, con tutti i tifosi ferraristi che sognano un’altra vittoria in rosso dopo il successo di Leclerc a Spa. Il weekend di gara di Monza è amatissimo da tanti piloti, anche da chi di rosso si è vestito in passato, come ...

Formula 1 - che smacco per Fernando Alonso : lo spagnolo ignorato per sostituire Norris a Spa : Il pilota spagnolo non è stato preso in considerazione per l’eventuale sostituzione di Norris a Spa, al posto del britannico in caso di forfait avrebbe gareggiato Sirotkin Lando Norris ha tenuto sulle spine la McLaren prima del Gran Premio del Belgio, per via di un infortunio alla gamba per il quale ha dovuto indossare un ingombrante tutore. Photo4 / LaPresse Niente di allarmante, ma la McLaren ha comunque deciso di allertare ...