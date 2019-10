Bianca Guaccero si confessa a Detto Fatto E Pamela Prati risorge

Fonte : dilei

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) La rubrica di gossip Jonathan Kashanian aggiunge un po’ di pepe a. Ene approfitta per fare confidenze che la riguardano. La presentatrice pugliese infatti hato di aver sempre rifiutato di girare scene di nudo. Per questo motivo ha rinunciato a un film con Sergio Rubini. Ma l’argomento del giorno riguarda in realtàe il caso Mark Caltagirone che ha tenuto banco prima dell’estate ed è tornato in auge dopo le ospitate in tv della showgirl. Lasi schiera cone la assolve da quanto è accaduto: “Lei è una donna molto dolce, anche con le altre donne. Io l’ho conosciuta e faccio ancora fatica a credere che sia stata coinvolta in una cosa del genere”. Jonathan è apparso un po’ più freddo e haun commento generico sui vip, senza mai citare la, in cui sottolinea come la ricerca della ...

LaMammaN1 : Detto Fatto. Bianca Guaccero in lacrime in diretta: Cosa ha fatto piange... - occhibagnati : @Manu_Cadeddu È più forte l'amore-Fabrizio Moro feat. Bianca Guaccero - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Bianca Guaccero piange per una sorpresa: ecco cosa... -