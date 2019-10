TIM lancia un concorso con in palio abbonamenti a TIMMusic e Samsung Galaxy S10 5G

Oroscopo setTIManale dal 28 ottobre al 3 novembre : successi per Cancro - Bilancia intuitiva : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede qualche problemino in amore per la Vergine, mentre per il Leone saranno giornate tranquille dal punto di vista sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno in ballo dei progetti ambiziosi potranno andare avanti senza troppa titubanza. Evitate gli acquisti costosi per il momento. Chi ha fatto una ...

Leopolda 10 - Matteo Renzi : “Proporre idee non è lanciare ulTIMatum al governo - è fare politica” : Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, chiude la decima edizione della Leopolda, assicurando che non ha intenzione di far cadere il governo: "Dire qualcosa di positivo, proporre idee non è lanciare ultimatum ma fare politica. Se io propongo di non tartassare le partite Iva non è un ultimatum, ma dico che vi ha fatto di male la classe media?".Continua a leggere

Renzi apre la Leopolda : "Lanciamo idee - non ulTIMatum" : Arriva sul palco, dopo aver attraversato la lunga sala della Leopolda, bloccato dalle centinaia di persone presenti che gli stringono la mano, gli 'battono il cinque' lo abbracciano, si fanno un selfie con lui. Matteo Renzi, sulle note di 'Natural' degli Imagine Dragons, apre così la Leopolda numero 10, e all'arrivo sul palco dice: "Siamo vivi. Il cartello più bello è quello di Pomigliano: 'Un'Italia viva c'è. Meno male che ...

Oroscopo setTIMana fino al 27 ottobre : Leone affascinante - Bilancia gelosa : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre si prospetta all'insegna di nuove storie d'amore per il Sagittario, mentre per il Capricorno sarà un periodo di riflessione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Lexus lancia il nuovo RX Hybrid : il pioniere dei SUV ancora più mulTIMediale e sicuro : Design elegante e dinamico, interni altamente funzionali, sicurezza ai vertici della categoria. Migliorano stabilità e...

Oroscopo della setTIMana dal 14 al 20 ottobre : Gemelli soddisfatti - Bilancia in recupero : Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate autunnali comprese fra lunedì 14 e domenica 20 ottobre. Previsioni astrali dal 14 al 20 ottobre Ariete: quella alle porte sarà una settimana interessante per il segno, che già durante le giornate precedenti ha potuto beneficiare di un recupero, soprattutto sentimentale. Le prossime giornate saranno fortunate per parlare ...

L'oroscopo della setTIMana dal 14 al 20 ottobre : Ariete geloso - Bilancia lunatica : L'oroscopo della settimana indaga sulla posizione della Luna, presente prima in Ariete, poi in Toro e Gemelli. Il luminare notturno elargirà splendide emozioni, prevedendo splendidi guadagni da martedì per il Toro e divenendo molto amichevole e affettuosa in Gemelli. Di seguito l'approfondimento dell'amore e delle opportunità lavorative fortunate, riassunte nelle previsioni astrali segno per segno. Configurazioni stellari nelL'oroscopo della ...

L'oroscopo setTIManale al 20 ottobre : Marte nel segno della Bilancia - Leone fortunato : Durante la settimana che va dal 14 al 20 ottobre, i nativi Ariete riusciranno a riprendersi da una settimana piuttosto difficile, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Leone sarà caparbio e determinato e spesso riuscirà a ottenere ciò desidera. Bilancia passerà un periodo di grande forza interiore: Marte in congiunzione conferirà ai nativi del segno tante energie; mentre Venere stazionerà sul segno dei Pesci, conferendo ai nativi del segno ...

Arriva all'UlTIMo Paradiso di Lecco - un palloncino lanciato per i funerali di una ragazza belga : È stato recuperato sulle montagne del Lecchese un palloncino bianco con appeso un messaggio con la fotografia di una diciottenne belga di Bovekerke, nelle Fiandre occidentali, di nome Charlotte Gysel. Poi due date: quella della nascita, il 26 gennaio 2001 e quella della morte il 27 settembre 2019.Il palloncino è atterrato al Pian delle Betulle, impigliandosi nella recinzione della pizzeria “La libellula”. Destino ha ...

Oroscopo setTIMana fino al 20 ottobre : decisioni per Bilancia - novità per Gemelli : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre annuncia l'arrivo di decisioni importanti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha una relazione che dura da molto tempo, avrà modo di costruire qualcosa di importante con la persona amata. In arrivo diverse spese per la casa. In ambito professionale potrete usufruire di una buona situazione dopo un periodo non del tutto ...

L'oroscopo del giorno 10 ottobre - ulTIMi sei segni : Bilancia vola in amore - Aquario stanco : L'oroscopo del giorno 10 ottobre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Facciamo subito presente che in questa sede ad essere messi sotto controllo da parte dell'Astrologia i sei simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso perciò l'attenzione è tutta indirizzata in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Manovra - Gualtieri : “Rilanciare invesTIMenti e meno tasse sul lavoro. Iva - stop all’aumento. Più fondi per scuola e sanità - 80 euro restano” : Esprime ottimismo in mattinata (“Siamo fiduciosi. La Commissione Ue naturalmente aspetta la Manovra di bilancio, è su quella che si esprime”, ha detto lasciando Confindustria), poi nel pomeriggio delinea i contenuti della legge. “Seguiremo una strategia su tre assi: il rilancio degli investimenti, la riduzione della tassazione sul lavoro e la coesione sociale”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in ...

Per Orlando gli ulTIMatum non vanno lanciati "né dal Papeete né dalla Leopolda" : ""Un ultimatum lanciato dal Papeete non é peggio di uno lanciato dalla Leopolda". Lo afferma Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, a Rimini per la Festa nazionale di Dems, in riferimento a Matteo Renzi. "Qui in gioco non c'è solo una esperienza di governo ma la tenuta della democrazia liberale in questo Paese. Noi abbiamo mandato a casa un governo con alcuni esponenti che trescavano con una potenza straniera perché guardavano a ...

Hong Kong : i militari cinesi lanciano i primi avverTIMenti contro gli attivisti : I manifestanti a Kowloon Tong, nei Nuovi Territori di Hong Kong, hanno avuto un messaggio d'allerta dal compund militare della People's Liberation army, le forze armate cinesi