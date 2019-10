Salisburgo-Napoli | Champions League | la squadra di Ancelotti non può sbagliare Mertens a

Freund - DS Salisburgo : “Napoli? Affronteremo una delle migliori squadre in Europa” : In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Cristoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, squadra che incontrerà domani sera il Napoli in Champions League. Queste le sue parole “La nostra filosofia è quella di giocare in maniera vincente, sia in ambito nazionale che internazionale, concentrandoci particolarmente sui giocatori più giovani. Proviamo sempre a portarli qui al Red ...

Napoli - Milik contro il Salisburgo? Caso Ghoulam e altro su Radio Marte : Fabio Mandarini: “Considerando l’importanza di Ghoulam, mi aspetto che oggi Ancelotti spieghi il motivo della sua esclusione Vari giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di alcuni aspetti riguardanti il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: SU Milik E SALISBURGO Napoli Dario Di Gennaro, giornalista: “Non credo che il Napoli darà continuità a Milik ...

Marsch (Salisburgo) : «Il Napoli gioca sempre in maniera diversa rispetto al modulo» : L’allenatore del Salisburgo, Jesse Marsch in conferenza stampa prima della gara di domani sera contro il Napoli Visto tutte le dieci partite disputate dal Napoli, Ancelotti ne ha giocate 5 col 4-4-2 ed altre con un altro modulo. Come vi aspettate il Napoli? “Il modulo è stato sempre diverso sul campo rispetto al foglio. Sul campo fanno tanti movimenti diversi rispetto al modulo. In mezzo al campo c’è molta qualità, questo non ...

Haaland - l’attaccante del Salisburgo in cerca della rivincita contro il Napoli (che lo osserva) : Il Corriere dello Sport punta l’attenzione su Erling Braut Haaland, attaccante 19enne del Salisburgo che sta affascinando l’Austria. Faceva parte anche lui del Salisburgo che il Napoli eliminò dall’Europa League la scorsa primavera. Era arrivato da soli due mesi dalla Norvegia. Il Salisburgo lo aveva acquistato per 5 milioni dal Molde. Nella doppia sfida contro il Napoli fu schierato solo 4 minuti in quella di ritorno, al posto ...

Salisburgo-Napoli - le probabili formazioni : Mertens torna titolare - ballottaggio Insigne-Lozano : Salisburgo-Napoli, le probabili formazioni Salisburgo Napoli probabili formazioni gazzetta| Domani sera non si può sbagliare: il Napoli scende in campo nella sfida di Champions League contro il Salisburgo, valevole per la terza giornata della fase a gironi. Per gli azzurri è arrivato il momento di riprendere la marcia verso la qualificazione agli ottavi e magari anche al primo posto. Gli austriaci non dovrebbero essere un ostacolo ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - sold out alla Red Bull Arena. Invasione di 1500 napoletani : Tutto esaurito alla Red Bull Arena per Salisburgo-Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che saranno 1500 i tifosi napoletani presenti allo stadio per acclamare il Napoli di Ancelotti. Uno spicchio dello stadio sarà colorato interamente di azzurro. Il tifo dovrà spingere la squadra alla vittoria contro un avversario ostico, imbattuto in Europa da 19 partite interne e reduce dalla beffa del 4-3 contro il Liverpool di Klopp. L’obiettivo è blindare ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - ballottaggio Zielinski-Fabian. Testa a testa Lozano-Milik : Undicesima partita per Carlo Ancelotti e undicesima formazione schierata in campo. Il Corriere dello Sport parla di un Napoli “trasformista e camaleonte” e di Ancelotti “alfiere del turover”. Questa volta, però, le sue scelte saranno condizionate da una serie di situazioni contingenti che hanno creato un po’ di ansia. Domani, a Salisburgo, sarà emergenza in difesa. Fuori per infortunio Maksimovic, Mario Rui e Ghoulam. A destra ci sarà Malcuit, ...

Champions League - Salisburgo-Napoli : partita visibile su Sky il 23 ottobre : Il Napoli dopo la bella vittoria in campionato contro il Verona è pronto a rituffarsi in Champions League dove affronterà il Salisburgo, squadra piuttosto ostica affrontata già la scorsa stagione in Europa League. Gli azzurri allenati da Carlo Ancelotti, faranno di tutto per vincere l'incontro e mettere così in discesa la qualificazione agli ottavi di finale, nonostante siamo ancora alla terza giornata. Gli austriaci dal canto loro faranno di ...

Salisburgo Napoli - episodio De Ligt ed altro a Marte Sport Live : Alcuni opinionisti e giornalisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di Napoli – Salisburgo, dell’episodio De Ligt e di altro. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Mauro Bergonzi, ex arbitro: “Il pallone viene giocato maldestramente da De Ligt e finisce sul braccio in maniera fortuita. Sono d’accordo con Irrati, non è calcio di rigore assolutamente perché il regolamento dice che ...

UFFICIALE – Napoli - i convocati per il Salisburgo : out Rui e Ghoulam - recuperato Lozano! : Napoli i convocati per la trasferta di Salisburgo Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta di Salisburgo. Carlo Ancelotti dovrà fare a meno dei terzini sinistri, sia di Mario Rui che di Ghoulam, assenti anche Hysaj e Maksimovic, nell’elenco c’è anche Gaetano. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, ...

Convocati del Napoli per Salisburgo : out Ghoulam - Mario Rui - Hysaj : Assenti Mario Rui, Ghoulam, Hysaj per Salisburgo-Napoli. Problemi a sinistra per gli azzurri. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni e non mancano le sorprese. Il Napoli è in emergenza per gli esterni di difesa. Mario Rui non è partito per affaticamento muscolare, Hysaj sta completando il recupero, è fuori anche Ghoulam. Maksimovic infortunato. Il Napoli quindi o giocherà con Luperto a sinistra (Luperto giocò anche lo scorso anno a ...

Le probabili formazioni di Salisburgo-Napoli : Milik insieme a Mertens e Insigne : Il Napoli di Ancelotti affronterà nella terza giornata della fase a gironi di Champions League 2019/2020 il Salisburgo allo Salzburg Stadion: la partita si giocherà alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre e sarà trasmessa in diretta televisiva solo sui canali di Sky Sport. Il Napoli è al primo posto in classifica nel girone E di Champions League. Se gli azzurri facessero risultato pieno in Austria e contemporaneamente il Liverpool battesse il ...

Champions - Salisburgo-Napoli in diretta su Sky : Dove vedere Salisburgo Napoli in Tv e streaming – Terza partita della fase a gironi della UEFA Champions League per il Napoli, che contro il Salisburgo proverà a strappare tre punti che potrebbero già indirizzare i partenopei verso gli ottavi di finale. Un match importante per gli azzurri, che vogliono tornare a giocare sui loro […] L'articolo Champions, Salisburgo-Napoli in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Tuttosport : Milik sarà titolare per Salisburgo-Napoli. Scalpitano Mertens e Insigne : Archiviata la vittoria contro il Verona, il prossimo step che attende il Napoli è la doppia sfida Champions con il Salirburgo. Mercoledì gli azzurri di Ancelotti saranno impegnati in Austria per la prima gara che sarà fondamentale per il passaggi del girone. È chiaro che il mister dovrà valutare la condizione di tutti i suoi giocatori e anche gli impegni di campionato per decidere chi schierare, ma secondo Tuttosport Milik, con la doppietta di ...