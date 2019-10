Motorola Razr | prezzo e uscita smartphone pieghevole

Smartphone pieghevole Motorola Razr dal 13 novembre - scacco matto a Huawei e Samsung? : Tra i due litiganti il terzo gode. Il celebre proverbio potrebbe fare al caso dello Smartphone pieghevole Motorola RAZR in opposizione ai device della stessa categoria già sul campo tra alterne vicende, ossia il Huawei Mate X e il Samsung Galaxy Fold. Il nuovo arrivato potrebbe cambiare le carte in tavola e di fatto rompere un duopolio. Lo specifico annuncio per un nuovo evento del brand è stato dato dall'azienda statunitense nelle scorse ...

Il nuovo Motorola Razr - quello pieghevole - ha una data di lancio ufficiale : Motorola ha diramato inviti alla stampa per il 13 novembre in cui presenterà il tanto atteso RAZR pieghevole L'articolo Il nuovo Motorola RAZR, quello pieghevole, ha una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Motorola - il nuovo Razr potrà piegarsi in due punti differenti : (Foto: LetsGoDigital) Ancora una volta rumors sul pieghevole più atteso di tutti con immagini relativi ai brevetti depositati da Lenovo che mostrano come potrebbe apparire Motorola Razr. Questo smartphone unirebbe il passato riportando non soltanto in primo piano un brand storico, ma soprattutto unendo la form factor a conchiglia molto popolare due decenni fa con le ultime tecnologie degli schermi flessibili. Il più famoso dei clamshell arriverà ...