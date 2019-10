Mondo di Mezzo | la Cassazione | Non fu associazione mafiosa

Fonte : blogo

(Di martedì 22 ottobre 2019) La Corte diha stabilito questa sera che il sistema criminale ribattezzato dalla stampa "Mafia Criminale", quello che ha portato alla condanna in appello di 32 persone coinvolte a vario titolo nella lunga e complessa inchiesta "di", non può essere considerato a tutti gli effetti mafia.I giudici della VI sezione penale della Corte di, chiamati ad esprimersi sulla conferma delle condanne emesse in appello, hanno riconosciuto l'esistenza di due diverse organizzazioni a carattere delinquenziale, ma hanno escluso le accuse di mafia come accaduto anche al termine del processo di primo grado.Erano stati i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nel settembre dello scorso anno, ad accogliere la tesi dell'accusa e riconoscere la sussistenza del metodo mafioso, ripristinando così il regime del carcere duro (ex articolo 416 bis) per i due ...

