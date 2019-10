Manovra | per Ue non rispetta gli accordi sul debito

Manovra : Anci Veneto - reintegro fondo Imu-Tasi per i Comuni ottima notizia : Padova, 22 ott. (Adnkronos) - “Il reintegro del fondo Imu/Tasi per i Comuni è un’ottima notizia per le amministrazioni comunali che avranno risorse aggiuntive per poter investire e rispondere alle istanze dei territori e delle Comunità. Si tratta di un segnale importante di attenzione e di sensibili

Manovra Governo - intesa su carcere per evasori : slitta tetto sul contanti : Manovra Governo, intesa su carcere per evasori: slitta tetto sul contanti.Dopo il vertice di maggioranza sembra esserci una prima intesa

Manovra - bozza decreto fiscale : stretta sul contante dal pos ai superbonus : Il duello all’evasione è vivo nella bozza del decreto fiscale: limita l’uso del denaro contante a mille euro. La Manovra economica 2020 parte con un déjà-vu sull’uso del contante, reintroducendo le limitazioni del denaro liquido proposte dal Governo Monti. Precisamente il decreto fiscale prevede per i primi due anni una riduzione del contante da 3 mila a 2 mila euro; poi scatterà dal primo gennaio 2022 la soglia dei mille euro. Al momento ...

Manovra : Assindustria Venetocentro - no a supertassa su plastica (2) : (Adnkronos) - "Il sentiment tra gli imprenditori padovani e trevigiani della gomma plastica è molto negativo - insiste Slaviero - perché dopo anni difficili, con contrazioni importanti, non è immaginabile investire e cercare competitività e poi essere affondati da tasse mirate su un singolo settore

Manovra : Assindustria Venetocentro - no a supertassa su plastica : Padova, 22 ott. (Adnkronos) - Assindustria Venetocentro esprime forte contrarietà all’introduzione di una tassa sugli imballaggi in plastica prevista dal Documento programmatico di bilancio 2020: "Questo balzello non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta u

Manovra - dal pos ai superbonus : ecco quando entrano in vigore le nuove misure : Arriva una novità per il “superbonus della Befana”: come previsto, arriverà a gennaio 2021 ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Slittano a luglio 2020 sia l'abbassamento del tetto al contante da 3mila a 2mila euro, sia le multe per chi non faccia pagare con pos, nell'attesa di un accordo sul calo dei costi delle commissioni delle carte di credito.

Manovra : intesa su contanti - carcere per evasori e Bonus Befana. Rinviata la discussione sulle Partite Iva : Aggiornamento 09:30 - Il Governo ha raggiunto un punto d'intesa sulla Manovra, almeno per quanto riguarda il limite all'uso dei contanti ed il carcere per i grandi evasori. discussione Rinviata, invece, per quanto riguarda il regime forfettario alle Partite iva.La stretta all'uso dei contanti - con abbassamento a 2mila euro della soglia massima - è stata Rinviata al mese di luglio, così come le multe per i commercianti che non utilizzano il ...

La Commissione Ue boccia la Manovra : “Non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020” : La bozza sulla manovra inviata a Bruxelles prevede un peggioramento del deficit strutturale di 0,1% del Pil, "che manca il raccomandato aggiustamento strutturale di 0,6%", e un "aumento della spesa dell'1,9%, che eccede la riduzione raccomandata di almeno lo 0,1%". Questi elementi "non appaiono in linea" con le raccomandazioni fatte dalla Commissione. Così la lettera inviata a Roma da Bruxelles chiede chiarimenti sulla legge di Bilancio, per cui ...

Manovra - manette per gli evasori Da 4 a 8 anni di carcere. La svolta : A una settimana dal via libera "salvo intese", dopo un intenso "round" di incontri e un vertice di maggioranza lungo oltre due ore e mezza, arriva l'accordo sul decreto fiscale. Non è la parola fine alle discussioni nella maggioranza, sia perché alcuni aspetti - in... Segui su affaritaliani.it

Manovra - i timori Ue : deficit fuori dai limiti e dubbi sulle coperture : L’Europa scrive all’Italia: più chiarimenti sui conti. Paura di Bruxelles per le tensioni nella maggioranza

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - torna ai massimi storici la Lega - bene FDI - caporetto dopo la Manovra per PD e M5S : Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una ...

Manovra : pos e contante da luglio per preparare piattaforma informatica : Roma, 21 ott.(Adnkronos) – Slittano a luglio l’estensione del pagamento con il pos e l’abbassamento a 2mila euro del limite per l’utilizzo del contante. Una soluzione, spiegano fonti di governo, resa necessaria dai tempi richiesti per l’allestimento della piattaforma informatica collegata con i principali operatori delle carte di credito.Un beneficio quindi che sarà possibile attuare nel 2021, ma che a quel punto ...

Manovra - multe su Pos posticipate a luglio 2020. Intesa su carcere evasori in dl fisco. Superbonus Befana nel 2021 : L'applicazione obbligatoria di sanzioni sui Pos, a quanto si apprende, è posticipata al luglio del 2020, nell'attesa di un accordo sull'abbassamento dei costi delle commissioni...