5G | Zte apre il dossier “aree rurali” e internet delle cose

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) Zte è tra i fornitori globali del 5G (foto: Pau Barrena/AFP/Getty Images) L’ultima ispezione è avvenuta qualche giorno fa e, spiega Hu Kun, amministratore delegato di Zte in Italia e presidente dell’area Europa occidentale per la multinazionale cinesetelecomunicazioni, i test sul 5G a Prato e L’Aquila stanno dando “risultati concreti”. La sperimentazione, voluta dal ministero dello Sviluppo economico anche a Milano, Bari e Matera, è entrata nel capitolo finale. “I test termineranno all’inizio dell’anno prossimo, anche se non abbiamo avuto ancora una notifica formale”, spiega il manager. Ma è chiaro che, con la commercializzazionereti di quinta generazione ormai avviata (ultimo lancio quello di Tim a Firenze) e un macigno da 6,55 miliardi di euro per l’astafrequenze che pesa sui bilanci degli operatori che se le sono aggiudicate (oltre all’ex monopolista di Stato, ...