Uefa | sorteggi separati per le squadre provenienti da Kosovo e Russia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nelle competizioni europee della, ledasaranno tenute separate. Lo ha deciso il Panel Emergenzeche si è riunito mercoledì. Scrive Calcio e Finanza: “Tenendo in considerazione i rischi sulla sicurezza per quanto riguarda le partite tradi, il Panel ha deciso che ledelle due nazioni non saranno abbinate in competizionifino a ulteriori notizie”. Il Panel ha anche deciso che le due partite in programma per le qualificazioni perWomen’s EURO 2021 (Gruppo A), saranno organizzate dalle due federazioni in campo neutro.era in programma, in un primo momento, per il 4 ottobre 2019, poi è stata posticipata a data da destinarsi.è in programma per il 9 giugno 2020. L'articoloper ledasembra essere il primo ...

