Fumo in cabina | paura sul volo Zurigo-Roma

Fumo in cabina su un aereo Swiss diretto a Roma : Questa mattina, pochi minuti dopo la partenza del volo Zurigo–Roma della compagnia Swiss, nella cabina dell’aereo si è sprigionato del Fumo: il velivolo ha dovuto effettuare il rientro a Zurigo, riferisce l’agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. Per i 92 passeggeri diretti a Roma è stato organizzato un volo sostitutivo. L'articolo Fumo in cabina su un aereo Swiss diretto a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

British Airways : Fumo in cabina - atterraggio d’emergenza a Basilea per un volo Bari-Londra : atterraggio d’emergenza a Basilea per un aereo della British Airways decollato da Bari e diretto a Londra. Il comandante ha deciso di atterrare all’aeroporto di Basilea-Mulhouse, al confine tra Francia, Svizzera e Germania, dopo la comparsa di fumo in cabina. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i 165 passeggeri. Restano ancora da capire le cause che hanno generato il fumo. È il secondo caso in due mesi per la British Airways. Ad agosto ...

