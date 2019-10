FIFA 20 ancora in prima posizione nella classifica software italiana

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Arrivano i dati di vendita relativi al mercato italiano che, come per la scorsa settimana, confermano20 di EA come il titolo più venduto nel nostro paese.Dopo il suo debutto, il gioco sportivo è rimasto in vetta nelle ultime 3 settimane e, stavolta, tiene dietro di sé il solito GTA 5 di Rockstar e Ghost Recon Breakpoint d Ubisoft.Stabile in quartatroviamo God of War, mentre Red Dead Redemption 2 rientra in top 10 allanumero 6.Leggi altro...

