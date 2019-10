C’è un incendio sul tetto della Cavallerizza Reale | a Torino

C’è un grosso incendio a nord di Los Angeles - le autorità hanno ordinato l’evacuazione di 23.000 case : Da giovedì sera c’è un grosso incendio boschivo a nord di Los Angeles, nella San Fernando Valley. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di 23.000 case e si stima che circa 100.000 persone siano state coinvolte dall’evacuazione. Fino ad ora l’incendio

C’è stato un incendio in un’importante azienda agricola di Apricena (Foggia) : Nella notte tra sabato e domenica un incendio in periferia di Apricena (Foggia) ha distrutto il capannone dell’azienda agricola ‘Bio Orto’, una delle più importanti della zona che «produce ed esporta in tutto il mondo», come ha detto il sindaco di

C’è un grande incendio a Sarno - in provincia di Salerno : molte persone sono state costrette a lasciare le loro case : Nella notte tra venerdì e sabato si è sviluppato un incendio sul monte Saretto di Sarno, comune di circa 30mila abitanti in provincia di Salerno (Campania): i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a spegnerlo e il sindaco, Giuseppe

C’è stato un incendio in un laboratorio di virus letali in Russia : (foto: Getty Images) Lunedì è scoppiato un incendio nelle vicinanze di Novosibirsk, in Russia, negli spazi di Vektor, il Centro russo di ricerca statale di virologia e biotecnologia meglio noto per essere una delle uniche due strutture al mondo che ospitano il virus del vaiolo (l’altra si trova ad Atlanta, negli Stati Uniti). Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, che ha diffuso la notizia, l’incendio sarebbe scoppiato per ...

