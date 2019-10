Biglietti per Lana Del Rey a Verona il 9 giugno | in prevendita dal 23 ottobre per l’unico

Napoli-Salisburgo - da domani Biglietti in vendita a tariffa agevolata per abbonati : domani, a partire dalle ore 15, saranno in vendita i biglietti per la partita di Champions Napoli-Salisburgo in programma il 5 novembre al San Paolo. I possessori di abbonamento potranno avere la precedenza sul posto e la tariffa agevolata “ridotto abbonato” solo se acquisteranno il biglietto entro le 23,59 di domenica 27 ottobre. La vendita libera dei biglietti, con tariffa intera, per i non abbonati e per gli abbonati che non ...

Cile - metro in fiamme per protesta caro Biglietti : Santiago del Cile, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) – Il presidente Cileno Sebastian Pinera ha dichiarato lo stato d’emergenza a Santiago nella tarda serata di venerdì, dopo che i pompieri hanno dovuto spegnere incendi provocati da manifestanti in cinque stazioni della metropolitana nel pieno della protesta contro il caro biglietti. In un discorso televisivo alla nazione, Pinera ha annunciato lo stato d’emergenza in due comuni e due ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Nick Cave in Italia nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Nick Cave, che torna in Italia con i Bad Seeds dopo il rilascio dell'ultimo album Ghosteen. Gli spettacoli sono in programma per il 9 giugno al Mediolanum Forum di Assago e l'11 giugno alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. La consegna dei tagliandi di ingresso è assicurata secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Palermo : intesa Rap-Amat - Biglietti premio per chi usa Centri comunali raccolta rifiuti : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - biglietti per bus e tram per i palermitani 'virtuosi' che fanno la raccolta differenziata usufruendo dei Centri comunali di raccolta. Amat e Rap vanno a braccetto nell'incentivare la raccolta differenziata e anche la mobilità sostenibile. L'intesa è stata sottoscritta

Palermo : intesa Rap-Amat - Biglietti premio per chi usa Centri comunali raccolta rifiuti (2) : (Adnkronos) - "Partecipando al progetto di tutela ambientale a 360 gradi – aggiunge il Presidente dell’Amat Michele Cimino – si potrà usufruire di un biglietto gratuito Amat valido per l’intera giornata, del valore di 3.50 euro". Allo studio anche altri sistemi incentivanti, tra cui la consegna grat

Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno dei Pesci - info e Biglietti in prevendita : Sono annunciati i Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto Il Segno Dei Pesci. Il cantautore romano tornerà quindi sul palco dopo i due live conclusivi in programma per la fine del mese di novembre a Milano e il 20 dicembre a Roma. Antonello Venditti si esibirà il 15 gennaio al Modigliani Forum di Livorno, mentre il 29 gennaio sarà al PalaInvent di Jesolo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla ...

Biglietti in prevendita per il tour europeo di Gianna Nannini al via da Londra nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il tour europeo di Gianna Nannini, al via a Londra nel 2020. L'artista senese si prepara quindi a conquistare il continente con una serie di concerti che avvierà nel corso della prossima annata e che supporterà il nuovo album di inediti che arriverà il 15 novembre prossimo. I Biglietti per assistere ai concerti sono già in prevendita in tutti i canali abilitati e con consegna secondo le modalità abituali. ...

Golf – I Biglietti della Ryder Cup 2020 vanno a ruba! Tagliandi finiti in 50 minuti e spunta la beffa per chi aveva la prelazione : I biglietti della Ryder Cup 2020 sono terminati 50 minuti dopo la messa in vendita: a causa di un disservizio però, molti utenti con la prelazione sono rimasti senza tagliando La Ryder Cup 2020 sbarca negli USA e l’hype è già alle stelle. L’edizione 2016 ad Hazeltime ha fatto grande successo, attirando oltre 200.000 spettatori, ma quella del Wisconsin del prossimo anno, secondo le stime, potrebbe addirittura fare meglio. In ...

Monza Rally Show : aperte le vendite Biglietti : Sono aperte le vendite dei biglietti per il Monza Rally Show 2019 che si terrà al Monza Eni Circuit da venerdì 6 a domenica 8 dicembre. Come da tradizione, l’evento chiuderà la stagione sportiva del Tempio della Velocità con un perfetto connubio tra motorsport e spettacolo che lo scorso anno ha attirato più di 58.000 […] L'articolo Monza Rally Show: aperte le vendite biglietti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Saint Motel a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Saint Motel a Milano nel 2020: è l'unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 18 ottobre su TicketOne e TicketMaster, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio Italiano. Il 26 marzo del prossimo anno i Saint Motel portano in Italia il tour europeo: saranno al Circolo Magnolia di Milano. Noti in tutto il mondo grazie al ...

Biglietti Milan-Lecce - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A a San Siro : Domenica 20 ottobre alle ore 20.45 a San Siro si giocherà Milan-Lecce, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A. I rossoneri ripartiranno dopo la sosta per le nazionali con un nuovo allenatore, visto che ci sarà il debutto in panchina di Stefano Pioli, che ha preso il posto di Marco Giampaolo, esonerato a causa di un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative. Nelle prime sette giornate di campionato il Milan ha collezionato ...

Biglietti Parma-Genoa - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A al Tardini : Dopo un fine settimana di stop riservato alla finestra delle Nazionali, la Serie A torna protagonista nel weekend 19-21 ottobre per l’ottava giornata del girone d’andata del massimo campionato calcistico italiano per club. Una delle sfide di questo turno vede fronteggiarsi domenica 20 ottobre alle ore 18.00 Parma e Genoa sul terreno di gioco dello stadio “Ennio Tardini” di Parma per un incontro molto importante ...

Biglietti Brescia-Fiorentina - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A al Rigamonti : Torna la Serie A di calcio dopo la pausa per le Nazionali. Nel week-end si scende in campo per l’ottava giornata. Il posticipo del lunedì, in programma dunque il 21 ottobre alle 20.45, vedrà in campo allo Stadio Rigamonti Brescia e Fiorentina. Due delle squadre più sorprendenti di questo inizio campionato. I padroni di casa hanno spesso stupito, nonostante lo status di matricola: hanno a disposizione un Mario Balotelli in più per far ...

Biglietti Udinese-Torino - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A alla Dacia Arena : La Seria A 2019-2020 di calcio è pronta a riaprire i battenti dopo la sosta di una settimana dovuta agli impegni delle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni a Euro 2020. L’ottava giornata sarà decisamente spezzettata come al solito con pochissimi match che verranno disputati in contemporanea l’un l’altro per lasciare all’appassionato estremo la possibilità di gustarsi tutto lo spettacolo del massimo campionato ...